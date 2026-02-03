VANNACCI LASCIA LA LEGA: OGGI L’ANNUNCIO UFFICIALE

17 Visite
Roberto Vannacci è pronto a lasciare la Lega. Secondo quanto si apprende in ambienti del Carroccio, l’europarlamentare e vicesegretario del partito potrebbe dare l’annunci anche oggi.
Secondo fonti della Lega, “Roberto Vannacci è stato convocato al consiglio federale di oggi, una riunione organizzata per parlare soprattutto di sicurezza. Se Vannacci deciderà davvero, da vicesegretario, di disertare lasciando la Lega per fondare un nuovo partito, siamo certi si dimetterà anche da europarlamentare”.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews