QUALIANO: 20 chilometri di fuga contromano per la cocaina. 28enne inseguito e arrestato dai carabinieri

Sono state sufficienti 59 dosi di cocaina per convincere Francesco Di Natale a imboccare contromano la circonvallazione esterna.

Mezz’ora dopo le 15, le auto in strada sono tantissime. Tra queste quella del 28enne del parco Verde di Caivano e quella della sezione radiomobile di Giugliano.

Il punto di contatto, il momento in cui i carabinieri calano la paletta per l’alt è nel comune di Qualiano.

Di Natale non ha intenzione di fermarsi, ha troppo da perdere e le 59 dosi di cocaina che porta con sé sono un incentivo più che valido per affidarsi alla fortuna e alle proprie doti di pilota.

Così ingrana la prima e schiaccia l’acceleratore fino a fine corsa del pedale.

I giri dei due motori salgono vertiginosamente, l’inseguimento si protrae per 20 chilometri, tutti contromano lungo la circonvallazione esterna.

Una corsa folle tra automobilisti terrorizzati, clacson, frenate e i militari che tentano di fermare il fuggitivo senza che provochi un disastro.

L’esperienza è dalla loro e l’auto viene fermata senza conseguenze.

Sul percorso, i carabinieri troveranno anche l’involucro di cui si era disfatto Di Natale. All’interno la cocaina che sarebbe stata verosimilmente smerciata.

In manette per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, il 28enne è ora in carcere.

