POZZUOLI, ASSALTO NELLA NOTTE ALL'UNICREDIT: SRADICATO L'ATM, 300MILA EURO IL BOTTINO

Assalto nella notte a Unicredit: sradicato l’ATM, bottino da 300mila euro

Blitz all’alba di oggi alla filiale Unicredit di piazza Capomazza. I carabinieri della Compagnia di Pozzuoli sono intervenuti dopo un violento furto con spaccata.

Ignoti hanno sfondato l’ingresso usando un’auto come ariete e hanno divelto l’ATM, portandolo via in pochi minuti. Un’azione rapida e organizzata, che ha fruttato un bottino stimato in circa 300mila euro.

Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e identificare i responsabili. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

