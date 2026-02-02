Napoli, Alisson Santos ufficiale: le cifre dell’affare

Il giocatore arriva alla corte di Antonio Conte dallo Sporting Lisbona sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 15, dopo averlo affrontato da avversario a ottobre nella sfida della League Phase di Champions League, quando è sceso in campo per 23′. Con un gol nell’ultimo turno di Champions contro l’Athletic Bilbao Alisson Santos ha regalato allo Sporting l’accesso diretto agli ottavi di finale.