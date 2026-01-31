Il Napoli ritorna al Maradona: oggi la sfida con la Fiorentina

Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 31 gennaio, la squadra di Conte ospita la Fiorentina al Maradona nell’anticipo della 23esima giornata di campionato. Gli azzurri sono reduci dall’eliminazione in Champions League dopo la sconfitta contro il Chelsea, mentre i viola hanno perso al Franchi contro il Cagliari nell’ultimo weekend. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Napoli-Fiorentina, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina, in campo oggi alle 18:

Napoli (3-4-2-1) Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

Fiorentina (4-1-4-1) De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Solomon; Gudmundsson. All. Vanoli

