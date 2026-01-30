REGIONE, SALARIO MINIMO: SVELATO L’INGANNO. NON E’ UN OBBLIGO PER LE AZIENDE

26 Visite
La Giunta regionale della Campania ha approvato un disegno di legge che introduce un criterio premiale nelle gare di appalto pubblico per le aziende che garantiscono una retribuzione minima di almeno 9 euro lordi l’ora, non un salario minimo obbligatorio generalizzato. Il provvedimento mira a valorizzare il lavoro dignitoso, attribuendo punteggi aggiuntivi alle imprese virtuose che operano con la Regione, ASL e società controllate.
Ecco i dettagli salienti della misura:
- Destinazione: Il meccanismo si applica agli appalti pubblici, in particolare per i contratti ad alta intensità di manodopera.
- Soglia di 9€: È il livello di retribuzione oraria lorda preso come riferimento, indicato ISTAT come discrimine tra lavoro povero e dignitoso.
- Premialità: Le aziende che applicano questa retribuzione ottengono un punteggio maggiore nelle gare, con possibilità di crescita per retribuzioni ancora più elevate.
- Iter: Il disegno di legge, approvato a fine gennaio 2026, passerà al Consiglio regionale per l’approvazione definitiva.
Questo approccio utilizza la leva dei contratti pubblici per incentivare le aziende, differenziandosi da un obbligo di legge salariale applicabile a tutti i settori privati, come confermato da tutti gli addetti del settore. Dunque, in parole povere, non si tratta di obbligo per le aziende che ottengono commesse dalla Regione, ma di un criterio di premialità per le aziende che partecipano ai bandi e che garantiscono tale trattamento economico ai lavoratori. Non è però un obbligo.