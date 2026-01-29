Traffico illecito di rifiuti: vasta operazione dei Carabinieri del NOE contro il traffico illecito di rifiuti

23 Visite
E’ in corso dalle prime ore della mattina una vasta operazione dei Carabinieri per la Tutela
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale
Antimafia di Salerno, contro un organizzazione criminale dedita allo smaltimento illecito di rifiuti
speciali provenienti da varie province della Campania e abbandonati in aree agricole.
Circa 70 i Carabinieri del Reparto Speciale dell’Arma e dei Comandi Provinciali di Napoli, Salerno
e Caserta impegnati nell’esecuzione di nr. 12 provvedimenti cautelari personali.