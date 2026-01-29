Traffico illecito di rifiuti: vasta operazione dei Carabinieri del NOE contro il traffico illecito di rifiuti

Condividi

E’ in corso dalle prime ore della mattina una vasta operazione dei Carabinieri per la Tutela

dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale

Antimafia di Salerno, contro un organizzazione criminale dedita allo smaltimento illecito di rifiuti

speciali provenienti da varie province della Campania e abbandonati in aree agricole.

Circa 70 i Carabinieri del Reparto Speciale dell’Arma e dei Comandi Provinciali di Napoli, Salerno

e Caserta impegnati nell’esecuzione di nr. 12 provvedimenti cautelari personali.













