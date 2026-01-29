Marano, rischio frana in zona Recca: strada chiusa dal Comune, verifiche in corso

Condividi

Continuano ad arrivare segnalazioni da Marano, in particolare dalla zona Recca, all’altezza del civico 17, dove alcune famiglie denunciano persistenti disagi sul fronte idrico e gravi problemi legati alle condizioni della strada.

Secondo quanto riferito dai residenti, in diverse abitazioni si registrerebbero difficoltà nell’erogazione dell’acqua, una situazione che va avanti da tempo e che sta creando non pochi disservizi. A questo si aggiunge lo stato preoccupante della carreggiata, che – spiegano – mostrerebbe segni evidenti di cedimento, dando l’impressione di “stare scendendo”.

I cittadini riferiscono di aver già contattato le autorità competenti, coinvolgendo sia la Polizia Municipale sia i Vigili del Fuoco, per segnalare il potenziale pericolo e chiedere verifiche urgenti.

Aggiornamenti: la strada è stata chiusa nella notte.













