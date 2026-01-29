Volante smontato in pochi minuti: ancora furti nel parcheggio della metro di Chiaiano

Condividi

Ancora un episodio di criminalità nel parcheggio della metropolitana di Chiaiano, dove ignoti hanno smontato e portato via il volante di una Fiat Panda. Un furto rapido e mirato, l’ennesimo, che conferma quanto il fenomeno sia ormai diventato quotidiano.

Il proprietario dell’auto, esasperato, racconta l’accaduto con amarezza: «Non se ne può più». A Napoli e in molte zone della provincia, i furti di volanti e di componenti d’auto si susseguono a ritmo incessante, spesso nel giro di pochi minuti.

Un colpo che riaccende i riflettori sulla sicurezza nei parcheggi a servizio del trasporto pubblico, luoghi che dovrebbero essere presidiati e invece continuano a trasformarsi in terreno fertile per i ladri. La richiesta dei cittadini è sempre la stessa: più controlli e interventi immediati.













