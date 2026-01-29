FAMIGLIA DEL BOSCO, I GENITORI DENUNCIANO L’ASSISTENTE SOCIALE: NON E’ IMPARZIALE NEI NOSTRI CONFRONTI

Condividi

Visite: 17

13 Visite

a due giorni dall’avvio della perizia che dovrà pesare le competenze «genitoriali» di Nathan e Catherine Trevallion, la famiglia denuncia l’assistente sociale nominata dal Tribunale, Veruska D’Angelo, curatrice dei diritti dei tre minori. Un esposto all’ordine professionale degli assistenti sociali e all’ente regionale da cui dipende l’ufficio del comune di Palmoli dove la specialista lavora è stato presentato dagli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas. Nel documento si spiega che l’assistente sociale «non ha svolto il proprio incarico con l’imparzialità richiesta dal ruolo». Si sarebbe, infatti, mostrata «ostile» alla famiglia Trevallion da quando si è deciso il trasferimento dei figli. Di più: secondo gli avvocati, D’Angelo «avrebbe interpretato le proprie mansioni con negligenza», al punto che durante tutte queste settimane avrebbe incontrato i Trevallion e i loro figli appena cinque volte.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti