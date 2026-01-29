Marcianise, Azione sarà in campo con una lista autonoma alle prossime elezioni comunali

Visite: 11
Questa sera, presso la sede del Coordinamento cittadino di Azione a Marcianise, si è tenuta una riunione operativa alla presenza della dirigenza provinciale e locale del partito. Hanno partecipato il coordinatore regionale Luigi Bosco, il segretario provinciale Cesario Villano, il vice coordinatore provinciale Gabriele Mauriello, il coordinatore cittadino Luigi Sarno, il consigliere uscente Giovanni Pratillo e l’assessore uscente Carmen Posillipo.
Al termine dell’incontro, è stato definito il percorso di Azione in vista delle prossime elezioni comunali: il partito sarà presente con una propria lista, coordinata dal vice provinciale Gabriele Mauriello, affiancato dal dottor Luciano Buonanno e dall’intero gruppo dirigente cittadino.
«L’obiettivo è costruire una proposta politica seria, aperta e inclusiva — ha dichiarato Mauriello — capace di dare continuità amministrativa, ma soprattutto di alzare l’asticella della qualità nella prossima coalizione. Marcianise è la terza città della provincia di Caserta per popolazione e la prima per forza industriale: merita rispetto, competenza e impegno concreto».
Azione non porrà veti né ostacoli alla nascita di una coalizione forte e competitiva. Tuttavia, ogni interlocuzione politica dovrà avvenire in modo chiaro e trasparente. Chi intende costruire un progetto condiviso con Azione, troverà nel vice coordinatore provinciale Gabriele Mauriello il referente politico del partito per Marcianise.
