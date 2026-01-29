Bimbi al freddo a Marano: caldaia ancora guasta all’asilo San Rocco

Condividi

Ancora freddo tra i banchi dell’asilo San Rocco, plesso Chiesa dell’IC San Rocco, a causa della caldaia guasta per la terza volta dall’inizio dell’anno. La situazione era stata segnalata giorni fa da TerraNostraNews, e il Comune di Marano aveva annunciato interventi per sostituire alcuni macchinari, che necessitavano di essere reperiti.

Le mamme denunciano il disagio: «I nostri figli hanno diritto a stare al caldo mentre vanno a scuola», spiegano, sottolineando che la vicenda è al vaglio degli uffici comunali e dei commissari, ma i lavori non sono ancora stati completati.













