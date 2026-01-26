Pozzuoli, alla Necropoli di San Vito le prime tracce del cristianesimo

Mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 10.00, la Necropoli tardoantica paleocristiana di San Vito ospiterà il Convegno Nazionale di Studi “Le prime tracce del cristianesimo a Pozzuoli”. La necropoli tardoantica paleocristiana di San Vito. Scoperte recenti”, promosso da Villaggio Letterario in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, con il contributo Ministero della Cultura. L’iniziativa, curata da Maria Luisa Tardugno e Anna Russolillo, è dedicata alla presentazione e alla discussione delle ricerche condotte nel sito, uno dei contesti più significativi dell’area flegrea per lo studio delle prime attestazioni del cristianesimo. Dopo l’introduzione del giornalista Gianni Ambrosino, sono previsti i saluti di S. E. Mons. Carlo Villano, Vescovo delle diocesi di Pozzuoli e Ischia, di S. E. Mons. Gennaro Pascarella, Vescovo emerito delle diocesi di Pozzuoli e Ischia, del Sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni e della Soprintendente Paola Ricciardi. La mattinata sarà dedicata alle origini del cristianesimo a Pozzuoli, alle pratiche funerarie tardoantiche e all’analisi dei materiali archeologici, con interventi degli studiosi: Roberto Della Rocca , Carlo Ebanista, Emanuela Spagnoli, Giuseppe Camodeca, Matteo Braconi, delle Università di Napoli Federico II, Napoli L’Orientale, Roma Tre e dell’Università del Molise. Nel pomeriggio nell’ambito di un convegno moderato da Gea Palumbo, si parlerà dei reperti postclassici e delle attività di scavo e valorizzazione del sito di Villa Elvira, con contributi di Iolanda Donnarumma e Maria Luisa Tardugno. Il convegno si concluderà con la presentazione dei poster di Robert H. Tykot, Anna Russolillo, Maria Luisa Tardugno, Anna Abbate e Franco Foresta Martin, dell’ University of South Florida della Soprintendenza, di Villaggio Letterario, del Suor Orsola Benincasa di Napoli e dell’Ingv dedicati alle analisi isotopiche sulla dieta degli individui sepolti nella necropoli. A moderare l’incontro i proff. Franco Foresta Martin e Gea Palumbo. Seguirà la visita guidata all’ipogeo della Necropoli tardoantica paleocristiana di San Vito con con i ciceroni dell’Isis Levi Montalcini e con la collaborazione del Gruppo Fai Pozzuoli e Campi Flegrei e del Gruppo archeologico Kyme.