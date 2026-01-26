Caso Signorini, il giudice blocca la puntata di Falsissimo del 26 gennaio

Condividi

Prima, significativa battuta d’arresto sul caso che ha visto coinvolto Alfonso Signorini. Come riporta Fanpage, nelle prime ore di oggi, infatti, il giudice Roberto Gentile ha disposto il blocco della puntata di Falsissimo prevista per il 26 gennaio, almeno per tutte le parti che avrebbero riguardato la sfera privata dell’ex conduttore del GF Vip. Una decisione che segna una possibile svolta nel confronto, ormai pubblico, tra il giornalista e Fabrizio Corona.

I motivi dello stop a Falsissimo

Il provvedimento non si limita allo stop del nuovo contenuto. Il giudice ha infatti ordinato anche la rimozione di due video già pubblicati e legati a quello che Corona aveva definito il “sistema Signorini”. La decisione chiarisce la volontà di intervenire in modo netto sulla diffusione di materiali ritenuti lesivi, soprattutto quando toccano aspetti personali non rilevanti per l’interesse pubblico.

Accogliendo il ricorso presentato dai legali di Signorini, il Tribunale ha imposto a Fabrizio Corona un divieto ampio e preciso: non potrà più pubblicare, condividere o diffondere contenuti video di natura diffamatoria, o che comunque danneggino, anche indirettamente, la reputazione, l’immagine e la riservatezza del direttore editoriale di Chi. Non solo. Gli è stato ordinato di consegnare tutti i supporti fisici contenenti materiale riferibile alla vita privata del giornalista, ampiamente discussa in queste ultime settimane.













