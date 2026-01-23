MARANO. Ricerca, solidarietà, memoria e STEM: l’Open Day dell’I.C. Amanzio-Ranucci-Alfieri

Condividi

Ricerca, solidarietà, memoria e innovazione sono i pilastri delle tre giornate di Open Day dell’Istituto Comprensivo Amanzio–Ranucci–Alfieri di Marano, racchiuse nello slogan “Noi e le emozioni, per un orientamento alla vita”. Un percorso pensato per presentare l’Offerta Formativa alle famiglie chiamate a iscrivere alunne e alunni alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di Primo Grado entro le ore 20:00 del 14 febbraio.

Il primo appuntamento è in programma sabato 24 gennaio, dalle ore 9:00 alle 12:00, presso il plesso Amanzio, dove la comunità cittadina è invitata a celebrare il 60° anniversario dell’AIRC con un evento dedicato a “Il valore della ricerca e della solidarietà”, per sottolineare l’importanza dell’impegno collettivo nella lotta contro il cancro.

Martedì 27 gennaio, dalle 17:00 alle 19:30, al plesso Ranucci, si terrà l’evento “Il passato è un ponte tra presente e futuro”, patrocinato dal Comune di Marano, in occasione della Giornata della Memoria e della Giornata del Rispetto, per riflettere sui valori della storia, della legalità e della convivenza civile.

Il percorso si concluderà martedì 3 febbraio, dalle 17:00 alle 19:30, al plesso Alfieri, con “STEM che passione”, evento dedicato a innovazione e creatività, in occasione della Settimana nazionale delle discipline STEM (2–8 febbraio 2026) e della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza (11 febbraio).

Dal 2 al 6 febbraio 2026, inoltre, dalle 9:00 alle 12:00, sarà possibile partecipare alla Settimana del Visiting, un’occasione preziosa per visitare i tre plessi e condividere le attività didattiche durante l’orario scolastico.

Già nel mese di dicembre, le famiglie hanno potuto conoscere da vicino la vivace operatività dell’Istituto grazie a mercatini natalizi con dolci e manufatti tradizionali, prodotti ispirati alle culture di Grecia e Spagna, e rappresentazioni teatrali realizzate in continuità tra classi quinte della primaria e prime della scuola secondaria di primo grado. La scuola dell’infanzia ha inoltre proposto la rappresentazione della Natività e momenti dedicati alle culture spagnola, francese e greca.

L’I.C. Amanzio–Ranucci–Alfieri si conferma così “Scuola del Sapere, del Saper essere e del Saper fare”, capace di tradurre quotidianamente la propria mission educativa in esperienze concrete, inclusive e orientate alla crescita integrale degli alunni.













