MUGNANO, ANNUNZIATA STOPPA (PER ORA) LA CANDIDATURA SCHIATTARELLA. “IL PERCORSO DEVE ESSERE CONDIVISO, NIENTE FUGHE IN AVANTI”

In merito alle notizie circolate sulla presunta candidatura a Mugnano di Pierluigi Schiattarella, è doveroso precisare alcuni punti fondamentali di metodo.

La segreteria metropolitana non ha autorizzato alcuna uscita pubblica o iniziativa politica in tal senso. Non vi è stata alcuna consultazione interna, nessun confronto preventivo con il livello metropolitano, né tantomeno è stato convocato un tavolo con le forze della coalizione che compongono il nostro campo politico.

Il Partito Democratico non può permettersi fughe in avanti che rischiano di compromettere i rapporti costruiti nel tempo con le forze politiche con le quali sta dialogando. Ogni decisione relativa alle candidature deve nascere dentro un percorso condiviso e rispettoso degli equilibri interni ed esterni al partito.

Il Segretario Metropolitano PD Napoli

Giuseppe Annunziata