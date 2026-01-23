Marano. Passi carrabili, la Commissione straordinaria incontra Municipia: chiarimenti, annullamenti e possibili ulteriori rateizzazioni

Mercoledì 21 gennaio u.s. si è tenuta presso gli uffici del Comune un incontro tra i commissari Cardellicchio e Albertini con i rappresentanti della società concessionaria della riscossione Municipia S.p.A.

L’incontro, promosso dalla Commissione Straordinaria, è stata soprattutto l’occasione per chiarire e trovare eventuali soluzioni alle doglianze della cittadinanza per la notifica degli accertamenti riferiti ai “passi carrabili” presenti in città.

La società Municipia, premesso che ha svolto un monitoraggio straordinario su tutto il territorio al fine di corrispondere alle richieste dell’Amministrazione di definire una banca dati dei cittadini beneficiari di passi carrabili, ha rappresentato ai Commissari che l’attività straordinaria svolta ha portato alla notifica di complessivi 795 accertamenti, effettuati principalmente con notifiche all’amministratore del condominio (nei casi in cui è stato dichiarato il nominativo da parte dei condomini) o, come in buona parte dei casi, a un condomino, laddove non è stato possibile “in loco” individuare l’amministratore o un facente funzione, sia per la resistenza degli intervistati o, in alcuni casi, per essere stati letteralmente impediti all’accesso da parte anche di portieri di condomini.

A seguito di tali notifiche, considerata la straordinarietà dell’operazione (si rammenta che fino al 2018 il tributo, da sempre previsto dalle norme, non è stato mai richiesto e pagato a Marano), si sono determinate numerose richieste di chiarimenti di cittadini presso gli uffici di Municipia, che – giocoforza – si sono concentrate nelle prime settimane e in particolari orari, creando in alcuni momenti significative file agli sportelli.

Finora sono state chiarite ed evase circa 150 posizioni, di cui 86 atti annullati e riemessi a nome degli effettivi intestatari, di 43 atti annullati totalmente e 36 oggetto di rateizzazione in 8 rate bimestrali. A queste si devono aggiungere i 70 accertamenti regolarmente saldati dai contribuenti.

I Commissari, preso atto di quanto rappresentato dalla Società e tenuto conto della assoluta straordinarietà del monitoraggio e censimento dei passi carrabili (come detto mai fatto finora), ha richiesto ai responsabili della concessionaria un potenziamento del personale presso i propri uffici per evitare il più possibile il crearsi di file di attesa, così come una maggiore celerità nella risoluzione dei casi dubbi o di cambio di intestazione.

Infine, per una più celere conclusione di questa attività straordinaria e soprattutto per venire incontro alla cittadinanza, i Commissari hanno anche proposto alla concessionaria la possibilità di poter determinare – solo ed unicamente per l’accertamento e gli arretrati del tributo “passi carrabili” – l’aumento (magari per gli importi più consistenti) del numero delle rate di rateizzazione o la possibilità, per i cittadini, ove ne ricorrano i presupposti di richiedere la cessazione del passo carrabile con il ripristino e il rialzo del relativo marciapiede.

Al termine dell’incontro, la Società Municipia, previo un approfondimento tecnico e operativo in merito alle proposte della Commissione, ha confermato e garantito la propria totale disponibilità al miglioramento delle attività in essere per mitigare al minimo i disagi per i cittadini interessati confidando che dopo questa attività di straordinaria ed iniziale attività di “censimento” e rateizzazione il futuro rapporto con i cittadini sarà improntato a sempre maggiore e reciproca collaborazione anche per i benefici che ne trarrà la Città in termini di disponibilità finanziarie.

