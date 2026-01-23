Mugnano, il consigliere Guarino dice addio ad Italia Viva: “Non mi riconosco più in questo contenitore”

Condividi

In qualità di consigliere comunale e capogruppo di Italia Viva, comunico con senso di responsabilità e non senza rammarico la mia decisione di lasciare il partito.

È una scelta maturata nel tempo, frutto di una riflessione politica profonda e non di un atto impulsivo. Rivolgo innanzitutto un sincero augurio di buon lavoro ai consiglieri comunali che recentemente hanno deciso di aderire a Italia Viva, nella speranza che possano contribuire con impegno e spirito costruttivo alla vita amministrativa e politica della nostra comunità.

Desidero ringraziare sentitamente il collega consigliere Silvio Rigotti e gli assessori Biagio Sequino e Nicoletta Pianese, che in questi cinque anni mi hanno accompagnato con lealtà, serietà e spirito di collaborazione in un percorso politico e amministrativo intenso, spesso complesso ma sempre orientato al bene della città di Mugnano di Napoli.

Il mio allontanamento da Italia Viva nasce anche da una scelta già compiuta in occasione delle elezioni regionali, quando ho deciso di sostenere un progetto politico differente. Oggi, alla luce dell’evoluzione del quadro politico, non mi riconosco più nel probabile contenitore denominato “Casa Riformista”, che non rispecchia la visione riformista e strutturata che avevo immaginato e in cui avevo creduto.

Un pensiero va inevitabilmente anche al leader nazionale Matteo Renzi: pur riconoscendone le indiscusse capacità politiche e il ruolo centrale avuto nella storia recente del Paese, il progetto politico che consideravo fondamentale non è riuscito a tradursi in una proposta solida e duratura, finendo per assumere, con mio personale dispiacere, i contorni di un mero contenitore elettorale.

Lascio Italia Viva con rispetto, ma anche con la consapevolezza che oggi il mio impegno politico debba proseguire altrove. Continuerò infatti il mio percorso restando fermamente ancorato ai valori del centrosinistra, partendo dalla democrazia , giustizia sociale , inclusione, lotta alle diseguaglianze , sanità accessibile a tutti, sostegno alle persone con fragilità e disabilità che si identifica con un’ideologia che combina europeismo, riformismo e progressismo, cercando un equilibrio tra valori socialdemocratici e istanze più moderate che hanno sempre rappresentato il mio riferimento ideale e politico.

In questa direzione, la futura coalizione e il futuro candidato sindaco di Mugnano potranno certamente contare sul mio supporto, qualora tali principi vengano realmente condivisi e tradotti in un progetto serio, credibile e orientato allo sviluppo della città e al benessere dei cittadini.

Biagio Guarino

Vicepresidente del Consiglio Comunale

