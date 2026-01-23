Bagnoli, De Luca attacca: “Il cantiere dell’America’s Cup va avanti in totale illegalità”

Condividi

“L’Americàs Cup va avanti in un contesto di totale illegalità, nella mia opinione. Mi hanno anche detto che nel Comune di Napoli c’è stato un dibattito sul consiglio comunale annunciato da mesi a Bagnoli ma non si è ancora fatto. Ieri è stato ripetuto autorevolmente che serve fare il consiglio comunale lì, si sente il dovere di spiegare agli abitanti”. Lo ha detto l’ex governatore della Campania Vincenzo De Luca nella sua diretta del venerdì.

De Luca ha sottolineato che “è stata vergognosamente e clamorosamente tenuta fuori la Regione. E poi alle nostre contestazioni – ha ricordato – ci dissero che a Bagnoli faranno un bacino di calma, ma vedendo il progetto è un porto. La legge prevede che se il bacino supera 10 ettari, e a Bagnoli siamo a 20 ettari, la valutazione ambientale terza è indispensabile ma non c’è. La cosa incredibile è che il ministero dei Beni Culturali ha scritto in un parere del settembre 2025 che è obbligatoria la valutazione di impatto ambientale. E’ stata fatta?”.













