Crans-Montana, amico paga cauzione: scarcerato il proprietario del bar della tragedia di Capodanno

Il tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, 47 anni, proprietario del bar Le Constellation a Crans-Montana, dove la notte di Capodanno una tragedia ha provocato 40 morti e 116 feriti. Moretti era stato arrestato il 9 gennaio scorso.

La decisione è stata presa dopo una nuova valutazione del rischio di fuga e la verifica dell’origine dei fondi della cauzione, versata da un amico stretto dell’imputato per 200.000 franchi svizzeri (circa 215.000 euro). La Procura ha giudicato la cifra “adeguata e deterrente”.

Nonostante la scarcerazione, Moretti resterà sottoposto a misure cautelari severe: divieto di lasciare la Svizzera, deposito di documenti di identità presso la Procura, firma periodica e presentazione quotidiana a una stazione di polizia.

Jacques e sua moglie Jessica Moretti sono entrambi indagati per omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo. La procuratrice generale del Vallese, Beatrice Pilloud, precisa che “attualmente solo i gestori risultano indagati, ma il Ministero Pubblico si riserva il diritto di estendere l’istruttoria ad altri eventuali responsabili”.













