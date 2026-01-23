Giugliano-Cavese: 0-0, Balde spreca dal dischetto e i tre punti sfumano

Condividi

Va in archivio in parità (0-0) il derby del De Cristofaro tra Giugliano e Cavese. I padroni di casa, ultimi in classifica e reduci dall’ennesimo ribaltone in panchina (l’esonero di Ezio Capuano spianerà la strada al ritorno dell’ex Lello Di Napoli), sprecano un’altra ghiotta occasione per risalire la china. L’occasione più nitida del match è gettata alle ortiche da Balde, che al 7′ della ripresa si fa parare un calcio di rigore da Boffelli. La Cavese, in piena bagarre play out, gioca con ordine e porta a casa un punto importante in chiave salvezza.













