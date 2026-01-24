Referendum sulla giustizia, le ragioni del “Sì”. L’analisi del professor Vincenzo Maiello

Condividi

Visite: 20

23 Visite

Articolo ispirato a un’intervista pubblicata da Il Mattino

In vista del referendum costituzionale sulla giustizia, in programma il 22 e 23 marzo, il dibattito pubblico continua a polarizzarsi. Al centro del confronto vi è la riforma già approvata dal Parlamento, che introduce, tra gli altri punti, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. A sostenere le ragioni del “Sì” è l’avvocato Vincenzo Maiello, ordinario di Diritto penale all’Università Federico II di Napoli, che in un’analisi pubblicata da Il Mattino smonta una per una le principali obiezioni sollevate dai contrari.

Autonomia della magistratura: un falso problema

Uno degli argomenti più ricorrenti del fronte del “No” riguarda il presunto indebolimento dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura. Un timore che Maiello definisce infondato. Al contrario, spiega il penalista, la riforma rafforza sia l’indipendenza esterna dell’ordine giudiziario rispetto agli altri poteri dello Stato, sia — soprattutto — quella interna del giudice.

Secondo Maiello, la separazione delle carriere consente di liberare il giudice da condizionamenti derivanti dalla comunanza ordinamentale e corporativa con i magistrati che esercitano la funzione requirente. Proprio questi interessi corporativi, osserva, emergerebbero anche nel modo in cui l’Associazione nazionale magistrati ha condotto la campagna referendaria, facendo ricorso a strumenti tipici della dialettica politica più che a un confronto tecnico sui contenuti della riforma.

Efficienza e garanzie: obiettivi diversi

Un’altra critica frequente sostiene che la riforma non risolverebbe i problemi concreti della giustizia, a partire dalla durata dei processi, finendo anzi per moltiplicare i costi. Anche questa obiezione, secondo Maiello, nasce da un equivoco di fondo.

«Si assimilano lucciole e lanterne», afferma. L’obiettivo della riforma, infatti, non è quello di abbreviare i tempi dei procedimenti, bensì di ricondurre il processo penale a una piena coerenza con i principi costituzionali del giusto processo. In particolare, la riforma mira a riequilibrare i rapporti tra le parti e tra queste e il giudice, riaffermando la funzione primaria del processo penale: la tutela dell’innocente.

Un giudice realmente imparziale — sottolinea Maiello — rappresenta una garanzia essenziale per l’accusato, ma può anche produrre effetti positivi sull’efficienza complessiva del sistema, rendendo più rigorosi i controlli sui tempi delle indagini e sulla fondatezza dell’azione penale.

La separazione delle carriere

Il punto più controverso resta quello della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. I sostenitori del “No” temono che essa possa snaturare la funzione della pubblica accusa senza apportare reali benefici alle garanzie difensive. Maiello ribalta completamente questa impostazione.

La carriera unica, ricorda, nasce storicamente per governare il rito inquisitorio, nel quale giudice e pubblico ministero cooperavano al fine di giungere alla condanna dell’imputato, considerato presunto colpevole. Non a caso, uno dei principali sostenitori di tale assetto fu Dino Grandi, Guardasigilli durante il regime fascista.

Le carriere separate, invece, sono funzionali a un processo fondato sui diritti fondamentali dell’accusato, sulla presunzione di innocenza e sulla regola dell’in dubio pro reo. In questo modello, il valore centrale non è la condanna, ma la qualità del giudizio, che richiede un giudice collocato in uno statuto ordinamentale distinto rispetto a quello del magistrato dell’accusa, come previsto dall’articolo 111 della Costituzione.

Un confronto da riportare sul merito

Maiello esprime infine preoccupazione per la crescente politicizzazione del confronto referendario. A suo avviso, il dibattito dovrebbe concentrarsi sui contenuti della riforma e non sulle dichiarazioni di singoli esponenti politici, spesso utilizzate come pretesto per evitare un confronto serio e informato.

Un testo normativo — osserva — va interpretato innanzitutto alla luce del suo contenuto, non delle presunte intenzioni dei promotori storici. In questo senso, desta particolare allarme il coinvolgimento diretto dell’Associazione nazionale magistrati nella campagna referendaria, a fianco di specifiche forze politiche. Una scelta che rischia di compromettere l’apparenza di imparzialità della magistratura, un valore che non appartiene a una categoria, ma all’intero Stato di diritto.

Se vuoi, posso:













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti