Monteforte Irpino, le scure del Prefetto Scialla sul Comune: “Sgradevoli resistenze per provare a ostacolarci e zero collaborazione”.

Le parole del prefetto Rosalba Scialla, a capo del Comune di Monteforte Irpino, sciolto per mafia lo scorso 27 marzo 2024, arrivate al termine dell’intervento sul Monteforte Campus, conclusosi con l’inaugurazione del nuovo impianto sportivo, lasciano emergere con forza un aspetto rimasto a lungo sommerso: le resistenze interne, definite dalla stessa commissaria come «sgradevoli», che hanno ostacolato il percorso di risanamento dell’Ente.

Proprio nel giorno dedicato a celebrare la rinascita del campus, Scialla ha voluto ricordare che dietro quel risultato c’è stato un lavoro lungo, complesso e spesso rallentato da opposizioni sottili ma costanti. «L’inizio è stato durissimo», ha sottolineato, spiegando come la macchina amministrativa fosse in condizioni critiche e come, sin da subito, fosse emerso un clima ostile.

La commissaria non ha nascosto che, durante i mesi di gestione, si è trovata di fronte a «resistenze sgradevoli che cercavano di ostacolare alcune scelte e perfino la realizzazione delle opere», un insieme di comportamenti che ha reso necessario ricostruire interi procedimenti, recuperare documenti mancanti e perfino reperire informazioni attraverso canali esterni all’ente: «Nessuna collaborazione, nessuna informazione», ha detto con nettezza.

In un contesto in cui le procedure risultavano spesso irregolari o incomplete, l’avanzamento del progetto Monteforte Campus è diventato simbolo di una sfida vinta nonostante tutto: ostacoli, resistenze interne e tentativi di rallentare l’azione amministrativa. Scialla ha, inoltre, evidenziato la vicinanza del Ministro dell’Interno Piantedosi, della Prefettura di Avellino e delle forze dell’ordine, nel corso della gestione commissariale.

Le dichiarazioni, pronunciate proprio mentre si celebrava la consegna alla comunità di un’opera attesa e strategica, assumono così un valore politico e civile: ricordano che il commissariamento non è stato solo gestione tecnica, ma un percorso costellato da pressioni e opposizioni interne. Un retaggio che — come avverte Scialla — chi tornerà a governare dovrà essere pronto ad affrontare con determinazione e trasparenza.

Il Prefetto Scialla attualmente guida anche il Comune di Sorrento, commissariamento dopo le dimissioni contestuali dei consiglieri comunali, giunte a seguito del coinvolgimento nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Torre Annunziata del sindaco Massimo Coppola, di un amministratore, oltre ad alcuni dirigenti e funzionari. E’ ritenuta una dei Prefetti della Repubblica più in grado di guidare comuni sciolti per infiltrazioni mafiose e risanare le criticità di questi ultimi. E’ nota anche per aver risollevato le sorti del Comune di Villaricca, anch’esso sciolto per mafia nel 2021.













