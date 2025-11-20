QUIRINALE, LABOCCETTA (POLO SUD): “MATTARELLA FACCIA DIMETTERE GAROFANI O LO DESTITUISCA”

Condividi

“Signor Presidente della Repubblica, le incaute, ancorché gravissime, dichiarazioni attribuite dal quotidiano ‘La Verità’ diretto da Maurizio Belpietro all’on. Francesco Saverio Garofani, segretario verbalizzante del Consiglio Supremo di Difesa e quindi Suo strettissimo collaboratore, non possono essere né ignorate né minimizzate. Ogni minuto che passa senza che esse vengano adeguatamente sanzionate rischia infatti di trascinare anche la Sua persona nel vortice della polemica politica mettendo così a repentaglio l’altissima funzione ad essa connessa. Le chiedo, pertanto, di usare tutto il Suo prestigio per indurre il dott. Garofani a rassegnare le dimissioni oppure, in caso di rifiuto, a destituirlo ‘ad horas’ dall’incarico attesa la sua conclamata inadeguatezza”. Lo scrive l’onorevole Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud, per il quale “è l’interesse nazionale e il prestigio delle istituzioni ad esigerlo”. “Se lo aspetta il Parlamento – prosegue – e, con esso, tutto il popolo Italiano. Dimissioni e/o destituzione rappresentano anche l’unico modo, signor Presidente, per stroncare una volta per tutte il sospetto che periodicamente trasforma il Quirinale nella cabina di regia di “scossoni” in grado di disarcionare governi legittimati dal voto popolare a tutto vantaggio di esecutivi tecnici. Un sospetto da tempo circolante, ma che trovò corpo e spessore durante il settennato del Suo predecessore Giorgio Napolitano con l’allora premier Silvio Berlusconi nel ruolo di vittima designata”.

“Ne parlai in un libro di 10 anni fa – ricorda il presidente di Polo Sud -, scrivendo apertamente di golpe senza ricevere per questo né smentite né querele. Da allora di tempo ne è passato e oggi la Sua ben nota lealtà istituzionale autorizza a ritenere che quella opaca e nefasta stagione di intrighi sia finalmente alle nostre spalle. Il Suo rapido e deciso agire nella direzione auspicata dai cittadini ce ne darebbe anche la certezza”, conclude Laboccetta.













