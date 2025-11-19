Bimbo di 8 anni ucciso in casa, il cadavere della madre trovato in mare

Visite: 174

54 Visite

Prima, di pomeriggio, il ritrovamento in mare del cadavere di una donna, la 35enne Najoua Minniti . Poi, in serata, la tragica scoperta: nella casa di Calimera , in provincia di Lecce , in cui la donna viveva con il figlio Elia Perrone , i carabinieri hanno trovato il cadavere del piccolo, 8 anni . Sul corpo segni di violenza compatibili con un’arma da taglio . L’autopsia chiarirà, ma non sembrano esserci dubbi sul fatto che il piccolo Elia sia stato ucciso.

A lanciare l’allarme era stato il padre del bimbo, insospettito dal fatto di non riuscire ad avere contatti né con Najoua, da cui era separato, né con il figlio. Il piccolo frequentava la quarta elementare del paese e ieri mattina non si era presentato in classe. Intorno alle 14.30, quasi in contemporanea con la denuncia di scomparsa, la prima svolta: nelle acque a largo di Torre dell’Orso, costa adriatica salentina, un sub ha trovato un cadavere ed ha allertato la capitaneria.

I piercing e i tatuaggi hanno fugato in breve tempo i dubbi sull’identità di Minniti, originaria di Polistena (Reggio Calabria) ma residente a Calimera. Subito dopo i carabinieri hanno ritrovato il piccolo Elia. Era nella camera da letto, ormai senza vita. Tutto a pochi giorni dalla tragedia del piccolo Giovanni, ucciso dalla madre a Muggia, a Trieste.