VILLARICCA, VIA CONSOLARE CAMPANA E PONTE DI SURRIENTO IN GINOCCHIO: VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE

Il maltempo torna a mettere in ginocchio l’area a nord di Napoli. Pesanti disagi si sono registrati a Villaricca lungo la via Antica Consolare Campana — l’arteria che collega anche Marano e raggiunge Qualiano passando per il Ponte di Surriento — dove le forti piogge hanno trasformato la strada in un fiume in piena. Allagamenti improvvisi hanno travolto abitazioni, negozi e veicoli in transito, con l’acqua che in alcuni punti ha raggiunto i primi piani delle case, sommergendo auto e bloccando decine di automobilisti.

La situazione, già critica in tutto il comprensorio, riaccende i riflettori sulle fragilità idrogeologiche dell’area e sulla necessità di interventi strutturali capaci di evitare il ripetersi di episodi simili. Intanto i residenti, ancora impegnati nella conta dei danni tra fango, acqua e disagi, chiedono risposte immediate e soluzioni durature, mentre i vigili del fuoco restano sul territorio per monitorare i punti più esposti e garantire la sicurezza della popolazione.













