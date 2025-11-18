Calvizzano, Pirozzi nomina la nuova Giunta comunale. Dentro Valentino De Rosa e un assessore esterno

Condividi

Arriva l’ufficialità: nella giornata di oggi il Sindaco ha firmato il decreto di nomina della nuova Giunta comunale, mettendo così fine alla fase di stallo amministrativo seguita all’azzeramento dell’esecutivo avvenuto nelle scorse settimane. Il nuovo assetto vede l’ingresso di Francesca Mauriello (assessore esterno) e Valentino De Rosa, che subentrano a Pasquale Napolano e Roberto Vellecco.

La decisione, definita dal Sindaco come “necessaria per rilanciare l’azione amministrativa in un momento delicato per la città”, apre una nuova fase di governo locale. L’ingresso dei due nuovi assessori, una figura interna (De Rosa) e una figura esterna (Mauriello) già politicamente alle ultime amministrative del 2020, dovrebbero contribuire a ristabilire equilibrio gestionale e operatività, garantendo continuità ai procedimenti in corso dopo l’interruzione causata dallo scossone che si registrò nell’ultimo consiglio comunale con l’assenza di Luciano Borrelli e il suo gruppo di consiglieri. Il ribaltone di Borrelli non avrebbe sortito l’effetto sperato, per questo ora rischierebbe di essere relegato all’opposizione.

