Melito si mobilita: colletta alimentare straordinaria per sostenere le famiglie in difficoltà

A dicembre un grande progetto solidale per portare un sorriso sulle tavole di Natale di Melito e Villaricca

Questa mattina, in occasione della Giornata della Colletta Alimentare, i volontari dell’Associazione Trasparenza per Melito, insieme all’Associazione Idee e Concretezza, realtà nata e radicata a Villaricca e oggi attiva in collaborazione con Trasparenza nel territorio melitese, sono presenti presso il Supermercato Mast Melito, in Via Roma 546 (zona Colonne), per una raccolta straordinaria di generi alimentari destinati alle famiglie in difficoltà.

Dalle ore 09:00, cittadini e clienti del supermercato sono invitati a donare alimenti non deperibili — pasta, latte, biscotti, legumi, conserve e beni di prima necessità — per sostenere chi, oggi, non riesce a garantire i bisogni essenziali alla propria famiglia.

“La solidarietà non è un gesto simbolico, ma un dovere civico. Ogni donazione rappresenta un atto concreto di vicinanza verso chi vive un momento di fragilità” dichiarano i volontari impegnati nell’iniziativa.

Le due associazioni annunciano inoltre che nel mese di dicembre la raccolta verrà ampliata, coinvolgendo più punti vendita e un numero crescente di volontari, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il sostegno sociale in vista delle festività.

Una mobilitazione che non si limita a Melito ma si estende, con forza, anche a Villaricca:

l’obiettivo comune è portare un sorriso e una tavola dignitosa alle famiglie di Melito e Villaricca, perché nessuno dovrebbe vivere il Natale nel bisogno.

“Il nostro impegno è chiaro: nessuna famiglia deve affrontare il Natale con la preoccupazione del vuoto in dispensa. Vogliamo portare dignità, calore umano e speranza in entrambe le comunità” affermano gli organizzatori.