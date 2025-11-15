POGGIOMARINO: furto in appartamento, proprietario blocca ladro e chiama i carabinieri. 52enne in manette

Condividi

Visite: 25

15 Visite

È buio ormai da diverse ore, i grossi numeri rossi di una sveglia digitale segnano le 21.

Poggia sul comodino di una stanza da letto, in un appartamento in via Nuova San Marzano, Poggiomarino.

In quella camera non è l’unica fonte di luce. Ci sono anche le torce di due uomini che rovistano nei cassetti, raccogliendo in un sacco denaro e gioielli.

Il proprietario di casa sta rientrando e, quando infila le chiavi nella toppa, si ritrova davanti i due ospiti indesiderati.

Uno dei due fugge subito, l’altro impugna un cacciavite e glielo punta contro.

La vittima non si lascia intimorire e riesce a bloccare l’ospite. Intanto chiede il supporto dei Carabinieri, componendo il 112.

Sul posto arriveranno i militari della stazione di San Giuseppe Vesuviano.

In manette per furto un 52enne di Boscotrecase già noto alle forze dell’ordine.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti