MARX E NIETZSCHE SI DAVANO LA MANO”: IL NUOVO SAGGIO DI MARCELLO VENEZIANI AL CIRCOLO ARTISTICO POLITECNICO

Un saggio che scava in profondità e mette a nudo e a confronto le vite e le idee di Karl Marx e Friedrich Nietzsche, due pensatori che, pur lontani per formazione e visione, hanno entrambi segnato la modernità con la loro radicale interpretazione dell’uomo e della storia. È questo l’ultimo lavoro di Marcello Veneziani, “Marx e Nietzsche si davano la mano. Vita, intrecci e pensiero dei due profeti che sconvolsero il mondo” (Marsilio Editori), che sarà presentato giovedì 13 novembre, alle ore 17:45, al Circolo Artistico Politecnico di Piazza Trieste e Trento 48, Napoli













