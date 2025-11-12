Mugnano, il Comune chiede più forze dell’ordine: incontro in Prefettura

Il vice sindaco Biagio Bove e il consigliere Silvio Rigotti hanno rappresentato il Comune di Mugnano alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, svoltasi oggi presso la Prefettura di Napoli. Durante l’incontro è stato richiesto il potenziamento delle forze dell’ordine sul territorio per contrastare l’aumento dei fenomeni criminali, in particolare dopo i recenti episodi di sangue e le numerose rapine. Il prefetto Di Bari e il comitato hanno assicurato la piena disponibilità, confermando che sono già in corso procedure per rafforzare la presenza delle forze di sicurezza.