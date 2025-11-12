Marano, lettere dei cittadini ai commissari: “Lo spazzino fantasma e via Arbusto e il manto stradale nella zona del Poggio e via Cupa del cane”

Visite: 139

Buonasera direttore, volevo sapere perché in via Arbusto non viene spazzata, purtroppo da sempre, nel tratto di strada che va dal civico 25 al 39 ina casa compresa. Infatti lo spazzino arrivato all’altezza del crocifisso che si trova all’incrocio di via Arbusto prosegue, “diciamo”, pulendo scendendo verso corso Vittorio Emanuele?

Giuseppe (Marano)

Come residenti del Parco Poggio Vallesana, vorremmo porre alla Sua attenzione e a quella delle Istituzioni le condizioni disastrose in cui versano i manti stradali di Via Cupa del Cane, lato adiacente il Poggio, Via Norvegia, Via Unione Sovietica, Via don Mimi Galluccio. A nostra memoria sono più di 30 anni che non viene rifatto il manto stradale se non solo interventi palliativi. Abbiamo notato con piacere che in alcune strade di Marano si è intervenuti, come Via Cristoforo Colombo, Via Casalanno, Via Marano-Quarto, e chiediamo che finalmente anche le nostre strade, ridotte oggi in condizioni pessime e piene di buche, possano vedere il rifacimento del manto stradale. È un utopia? Speriamo nella buona volontà delle Istituzioni a dimostrazione che come cittadini non siamo stati abbandonati dallo Stato.

Raffaele (Marano)

Grazie per la sua continua attenzione ai problemi della nostra città.

