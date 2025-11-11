Regionali. Alfano: La Campania ha bisogno di una nuova narrazione, più infrastrutture, non cattedrali nel deserto

Condividi

Una storia di impegno quotidiano, di madre imprenditrice, manager attenta alle problematiche aziendali, ma anche del territorio, dove spesso fare impresa è affidato solo alla competenza , creatività e professionalità dei capi d’azienda. Rita Alfano, madre, imprenditrice e manager, candidata al consiglio regionale nelle file di Forza Italia, nella imminente tornata elettorale, ha le idee chiare per lo sviluppo di un’area dalle enormi potenzialità. “Lavoriamo ad Arzano – spiega – territorio dove sono presenti circa 3000 aziende nei settori più vari. Una delle priorità è quella dei collegamenti stradali: alcune realtà come la stazione ferroviaria di Afragola restano delle cattedrali nel deserto. Spostarsi da là per raggiungere le vicine aree industriali disseminate tutto intorno è una delle mie priorità, insieme ad una formazione professionale da migliorare ed ottimizzare”. La sfida per il futuro della Campania parte da qui, Rita Alfano ha ben inquadrato il focus delle sue priorità. “L’efficientamento dei servizi, affinché le distanze non diventino barriere, abbiamo bisogno di una nuova narrazione. Lo chiedono i territori, la domanda parte da chi incontriamo ogni giorno. E le richieste sono precise e ricorrenti”. “In certe aree come quella in cui operiamo – prosegue Alfano – dobbiamo ragionare come distretti industriali, anche se le produzioni sono eterogenee. Solo a quel punto, potremo innescare dei meccanismi virtuosi e reti di relazioni non solo di leale concorrenza, ma anche di collaborazione, che ci permetta di essere flessibili, competitivi e innovative grazie alla condivisione di conoscenze, saperi e, soprattutto, infrastrutture”.













