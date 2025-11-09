Casavatore. Sport e sicurezza stradale: prosegue la rivoluzione Celaj.

Condividi

Visite: 18

51 Visite

Una splendida mattinata all’insegna dello sport, si è tenuta ieri l’altro con l’inaugurazione della tendostruttura comunale che ha trasformato l’evento tanto atteso in una vera festa dello sport, dell’energia e della passione. “Un sentito grazie ai responsabili delle associazioni Polisportiva GIMA e Skating Orchidea per la loro preziosa partecipazione e l’impegno costante nella promozione delle attività sportive sul territorio”, ci ha tenuto a dire il primo cittadino. “Un applauso speciale a tutti gli atleti e le atlete che, con esibizioni di grande eleganza e tecnica, hanno regalato emozioni, dimostrando professionalità, talento e soprattutto amore autentico per lo sport. Dobbiamo continuare ad investire nello sport come strumento di crescita, inclusione e comunità”. Ad accompagnare il sindaco l’Assessore del Pd Elsa Picaro unitamente al consigliere Corrado Sannino, il Presidente del Consiglio Alessandro Sorrentino, il consigliere Giuseppe Marco De Rosa e il comandante della Polizia locale. Per quanto concerne la sicurezza stradale, nei giorni scorsi il neo sindaco Fabrizio Celaj ha comunicato che l’amministrazione sta lavorando per rendere le strade più sicure e accessibili a tutti. Evidenziando che la segnaletica orizzontale (strisce pedonali) sono in rifacimento per garantire una mobilità più sicura e confortevole per pedoni e automobilisti ad iniziare dal Corso Europa passando per Piazza XXX Luglio, incrocio viale Marconi – corso Europa e Via Locatelli. “Ma il nostro impegno non si ferma qui”, ribadisce il primo cittadino. Continueremo a lavorare su tutto il territorio di Casavatore per migliorare la viabilità e la sicurezza stradale, e strada dopo strada verranno ripristinate tutte le strisce pedonali. Chiediamo ai cittadini massima collaborazione e pazienza durante questi lavori”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti