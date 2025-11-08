Trasporti Marano. Izzo: “Le chiacchiere degli ex amministratori. Parte del territorio è abbandonato e senza autobus, la periferia vive come in un’isola”

Condividi

Nonostante i proclami della politica che, con enfasi, annunciava la copertura su gomma di tutte le periferie e frazioni del territorio maranese, a tutt’oggi esiste ancora una zona isolata dal centro per mancanza di collegamenti di gomma. La zona in questione é via Marano-Pianura, in particolare la tratta che va dall’ incrocio di Casa Baiano fino alla rotonda di città giardino, zona una volta agricola che poi la speculazione e l’ abusivo edilizia hanno trasformato in tante zolle abitative. Oggi molte famiglie abitano queste zolle nel pieno isolamento con il centro abitato, disagio vissuto soprattutto dagli anziani e da coloro che non sono automuniti. Diventa un’odissea per queste categorie di persone perfino poter recarsi alla casa comunale per richiedere un certificato ( da notare che la zona non ha un ufficio dei servizi demografici distaccato). Disagi anche per i tanti giovani che ogni mattina devono recarsi a scuola, costretti ad essere accompagnati dai genitori che devono conciliare l’ orario d’ ufficio con quello dei propri figli con grosse capriole e grande stress. Una situazione nel 2025 assurda causata da uno sviluppo disarmonico anche delle zone periferiche senza strutture, infrastrutture e servizi grazie a una politica sciatta e a palazzinari senza scrupoli. Nonostante questi scempi si continua a costruire su di un territorio offeso e vilipeso negli anni attraverso il vecchio Piano Regolatore e/o Piano Urbanistico Comunale non importa da chi varato ma che non ha saputo difendere il territorio da colate sterili di cemento, rosicchiando zolla su zolla i pochi metri quadrati di terreno rimasti a quel che fu un tempo un territorio ridente e rigoglioso. Oggi però le autorità che guidano l’ ente comunale sono chiamate a dare una risposta agli abitanti di via Marano Pianura, soprattutto come segno tangibile che lo Stato c’è , intervenendo, cercando di porre rimedio con autobus di collegamento con il centro della città.

nota Michele Izzo













