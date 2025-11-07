REGIONALI, SONDAGGIO IPSOS: FICO IN VANTAGGIO SU CIRIELLI

Condividi

Dopo Puglia e Veneto tocca alla Campania. E se le elezioni regionali nelle due regioni appaiono avere risultati scontati, con la vittoria rispettivamente di Antonio Decaro e di Alberto Stefani, Roberto Fico per il Campo largo (centrosinistra e Movimento 5 Stelle) ed Edmondo Cirielli per il centrodestra hanno meno punti di divario. Secondo la rilevazione di Ipsos di Nando Pagnoncelli pubblicata oggi sul Corriere della Sera 53,5% è la percentuale di chi vuole votare l’ex presidente della Camera. 42,5% il numero di voti per l’esponente di Fratelli d’Italia. Mentre il Partito Democratico è il primo partito nella regione.

I sondaggi

Alla presidenza della Regione Campania si presenteranno anche Giuliano Granato (Campania popolare), Nicola Campanile (sostenuto da diverse liste civiche), Carlo Arnese (Forza del popolo), Stefano Bandecchi (Dimensione Bandecchi). Capolista di FdI sarà l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. I campani vedono come argomento principale della campagna elettorale la sanità, seguita da lavoro e occupazione. Poi trasporti, sicurezza e criminalità. L’amministrazione uscente di Vincenzo De Luca, ottiene una valutazione positiva dalla maggioranza assoluta dei campani (53%).













