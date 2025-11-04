Marano, giornata delle Forze Armate: prefetto Cardellicchio e vertici dell’Arma e polizia locale depongono due corone

1 Visite
Giornata dell'unità nazionale e delle Forze Armate. A Marano, a presenziare alla cerimonia che si tiene ogni anno, il prefetto Vincenzo Cardellicchio, il tenente dei carabinieri Alessio Andolina, il tenente della polizia municipale Gianluca Ferrillo, il parroco decano del territorio, don Ciro Russo, i rappresentanti dell'associazione nazionale carabinieri e finanzieri. Deposte due corone ai piedi del monumento ai Caduti.