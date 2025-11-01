Campania, l’abbraccio tra Fico e De Luca: la sceneggiata elettorale prima del duello

Condividi

Un abbraccio di facciata, degno di una sceneggiata del grande Mario Merola. Dietro i sorrisi e le strette di mano, però, restano coltelli affilati. Tra Roberto Fico e Vincenzo De Luca, nemici storici, è andata in scena una pax elettorale di convenienza, utile solo a traghettare la coalizione fino alle regionali del 23 e 24 novembre. Poi, inevitabilmente, torneranno le divisioni di sempre.

L’incontro di facciata

L’ex presidente della Camera e l’attuale governatore si sono ritrovati sullo stesso palco, recitando la parte dei compagni di squadra. Messaggi di unità, promesse di continuità, toni concilianti. Tutto secondo copione. Ma la sceneggiatura, sotto la superficie, traballa: le fratture sono profonde e note a tutti.

Il caso “Faro” e le prime crepe

A dividere i due, più di ogni altra cosa, è il progetto del Faro, la maxi operazione urbanistica da 700 milioni di euro firmata Zaha Hadid Architects e voluta da De Luca. Il governatore la difende come il simbolo della sua “rivoluzione” urbanistica; Fico, invece, prende tempo: «Ci sono pezzi che possono funzionare, ma li valuteremo dopo». Tradotto: distanze abissali mascherate da prudenza.

Dietro le quinte, il governatore spinge per garantire continuità amministrativa, mentre Fico e Manfredi frenano. È una guerra silenziosa ma velenosa, in cui ognuno prepara la prossima mossa.

Sotto il vestito, niente

Dietro il “volemose bene” da campagna elettorale, non c’è alcuna intesa reale. De Luca punta a mantenere potere e influenza, con la sua lista personale pronta a chiedere due assessorati pesanti – sanità in primis. Fico parla di discontinuità, ma evita accuratamente di rompere davvero con il vecchio sistema.

Nel frattempo, sullo sfondo, il consenso verso Edmondo Cirielli cresce. Mentre il centrosinistra gioca a nascondere le spaccature, il centrodestra osserva, affila le armi e aspetta solo che la sceneggiata finisca.













