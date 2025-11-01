Poliziotto di Portici muore a 47 anni: la volante si è scontrata contro un Suv. Il collega in pericolo di vita

Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati di Portici, ha perso la vita nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli, per un incidente stradale. Gravemente ferito il collega che era con lui, ricoverato in codice rosso in ospedale del Mare di Napoli e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Lo schianto è avvenuto intorno alle 2 di questa notte, primo novembre, lungo la strada di collegamento tra la Litoranea e via Nazionale, in zona Leopardi.