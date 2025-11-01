Poliziotto di Portici muore a 47 anni: la volante si è scontrata contro un Suv. Il collega in pericolo di vita

Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati di Portici, ha perso la vita nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli, per un incidente stradale. Gravemente ferito il collega che era con lui, ricoverato in codice rosso in ospedale del Mare di Napoli e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Lo schianto è avvenuto intorno alle 2 di questa notte, primo novembre, lungo la strada di collegamento tra la Litoranea e via Nazionale, in zona Leopardi.

La volante sulla quale si trovavano i due agenti, entrambi in servizio al commissariato di Torre del Greco, si è scontrata con un Suv che proveniva dalla direzione opposta. L’impatto è stato violento: il Suv che viaggiava a velocità sostenuta. 

Come sta il ferito

L’agente ferito è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale ed è al momento considerato in pericolo di vita, come riporta Napoli Today. Lo scontro è avvenuto intorno alle 2 di notte di oggi, 1 novembre. Il poliziotto che ha perso la vita lascia moglie e tre figli.

