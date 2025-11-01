Poliziotto di Portici muore a 47 anni: la volante si è scontrata contro un Suv. Il collega in pericolo di vita

37 Visite
La volante sulla quale si trovavano i due agenti, entrambi in servizio al commissariato di Torre del Greco, si è scontrata con un Suv che proveniva dalla direzione opposta. L’impatto è stato violento: il Suv che viaggiava a velocità sostenuta.
Come sta il ferito
L’agente ferito è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale ed è al momento considerato in pericolo di vita, come riporta Napoli Today. Lo scontro è avvenuto intorno alle 2 di notte di oggi, 1 novembre. Il poliziotto che ha perso la vita lascia moglie e tre figli.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews