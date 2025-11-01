Marano: “Lo scivolo per disabili bloccato da un palo: pericolo per chi è in carrozzella”

22 Visite
Ieri, andando al cimitero, ho assistito a una scena che mette in mostra le discrasie del territorio della nostra città.
In via Mallardo una signora in carrozzella é dovuta scendere sulla carreggiata per poter proseguire il suo cammino, mettendo seriamente in pericolo la propria incolumità per il traffico intenso.
Guardando bene sullo scivolo per persone diversamente abili vi era un palo con su lo specchio che avverte le persone all’ uscita da un civico se la carreggiata sta per essere impegnata.
Invito chi di dovere a verificare se quel palo possa essere da intoppo al passaggio dei diversamente abili con le loro carrozzelle e nel caso di posizionarlo diversamente.
