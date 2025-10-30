Marano, sprofondamento in corso Europa: proseguono le verifiche

Condividi

Visite: 39

18 Visite

Proseguono le verifiche tecniche dopo lo sprofondamento avvenuto ieri in Corso Europa, a Marano. Il cedimento del manto stradale sarebbe stato provocato da una perdita lungo una condotta fognaria comunale, nonostante l’area interessata ricada in una zona privata.

Sul posto stanno operando i tecnici comunali e la ditta incaricata dal Comune di Marano, insieme ai tecnici di Italgas, intervenuti dopo che questa mattina si è avvertito un odore di gas nella zona. L’odore proverrebbe da un palo in corso di sistemazione.

Nel frattempo, per motivi di sicurezza, è stata disposta una parziale deviazione della viabilità: gli autobus provenienti da via Falcone vengono dirottati su via Musella. La situazione resta in evoluzione in attesa di accertare l’entità dei danni e programmare gli interventi di ripristino.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti