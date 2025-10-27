Grave lesione bicipite femorale, per De Bruyne il 2025 è già finito

Condividi

Il colpo della malasorte è durissimo: tre mesi minimo di stop e l’ipotesi tutt’altro remota del ricorso a un intervento chirurgico. Le sensazioni a caldo subito dopo la grande paura di sabato allo stadio Maradona erano già state molto negative e i test medici eseguiti in mattinata le hanno confermate, come si evince dal comunicato ufficiale del Napoli.

“In seguito all’infortunio occorso durante il match contro l’Inter – si legge infatti – Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”. Finisce dunque qui il 2025 del campione belga, che a 34 anni sarà costretto adesso ad affrontare una nuova dura prova per ritornare in campo: simile a quella faticosamente superata ai tempi del Manchester City. Antonio Conte lo perde alla vigilia del turno infrasettimanale di campionato a Lecce e soprattutto per la Champions League, la competizione per cui KDB era stato voluto a tutti i costi da Aurelio De Laurentiis.













