Napoli. Manfredi, differenziata cresciuta oltre 10 punti in 4 anni

Stiamo facendo un grande investimento e uno sforzo per migliorare la raccolta differenziata che negli ultimi 4 anni è aumentata di oltre 10 punti percentuali rispetto al passato.

Stiamo realizzando nuovi impianti e facendo in modo che ci sia una raccolta che guardi sempre più al ciclo integrato dei rifiuti e stiamo combattendo contro gli sversamenti abusivi che sono un danno per l’ambiente e la città”.

Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine delle Giornate della salute che si svolgono oggi e domani in piazza Plebiscito.













