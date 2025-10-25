REGIONALI CAMPANIA, NONNO SENZA MEZZI TERMINI SU FICO: “UN IMBECILLE IMPOSTO DA ROMA. IL MIO E’ UN ATTACCO POLITICO NON PERSONALE”

Nel video che lo ritrae in occasione dell’apertura della campagna elettorale, il candidato di Fratelli d’Italia dice: «Non possiamo tollerare che a Roma decidano chi debba fare il presidente della Regione Campania portandoci l’imbecille di turno, perché di un imbecille si tratta, uno che non conosce la Pubblica Amministrazione. È un cretino che non ha mai lavorato, è un personaggio che non è degno di rappresentare gli eredi del Regno delle Due Sicilie. E’ un personaggio che non conosce neppure come ci si arriva in Regione Campania.
Questo non è un attacco personale, badate, è un attacco politico. Perché se si rispettano le istituzioni, si rispettano anche nel proprio comportamento». «Questo personaggio – conclude Nonno rievocando un episodio del 2018 quando Fico era Presidente della Camera – riusciva ad ascoltare l’Inno nazionale con le mani in tasca e la camicia sbottonata. Chi riesce a sputare sui valori della bandiera, su quello che rappresentiamo, chi riesce a non rappresentare questi valori non è degno di rappresentare la Regione Campania».