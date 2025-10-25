REGIONALI, TURCO (FDI): “AL LAVORO PER LA CAMPANIA E PER UNA SANITA’ PIU’ UMANA”

Sono davvero felice e orgogliosa di essere al fianco di Cirielli, una persona che mette sempre le persone al centro e che crede nel valore delle professionalità vere.
Cirelli ha scelto una squadra di donne competenti e appassionate, e io, come ostetrica, porto con me l’amore per il mio lavoro e la dedizione verso chi accompagno ogni giorno: le donne.
Credo in una sanità più umana, che sappia ascoltare, sostenere e accogliere.
Insieme possiamo far rinascere la Campania, mettendo al centro la donna, la vita e il futuro.
Maddalena Turco, candidata alle Regionali per Fratelli d’Italia
