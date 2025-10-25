IL NAPOLI RITROVA LA VITTORIA NEL MOMENTO PIU’ DIFFICILE: TRE GOL ALL’INTER E TANTE POLEMICHE

Condividi

L’Inter cade a Napoli con i partenopei che, nel momento più difficile, rialzano la testa e riescono a superare i nerazzurri che inciampano dopo 7 vittorie consecutive. Non mancheranno le polemiche per un gara che ha vissuto di lampi, quelli dei giocatori di Conte, che passano in vantaggio grazie un rigore concesso da Mariani con un ritardo che farà discutere. Con gli azzurri avanti l’Inter prova a spingere sull’acceleratore centrando una traversa con Bastoni e un palo con Dumfries fino al raddoppio della squadra di Conte che arriva su una giocata importante di McTominay che inchioda Sommer. Calhanoglu la riapre su rigore ma la foga dei nerazzurri si infrange sulla giocata di Anguissa che si carica il Napoli sulle spalle mettendosi in proprio e trovando la rete del definitivo 3 a 1. Battibecco Conte-Lautaro, con il tecnico che dice al suo ex giocatore, che polemizzava contro la panchina azzurra, “Ridi su sto ca…”.













