Liste e candidature. Izzo: “Ora tocca agli elettori giudicare”

Il compito di un giornale scevro da condizionamento politico o da indottrinamento ideologico é quello di riportare la cronaca degli eventi.

La cronaca per le elezioni regionali ci racconta che l’ onorevole uscente Pasquale Di Fenza dopo essere stato messo alla porta dal suo partito Azione e avuto il veto per la candidatura nel centrosinistra allargato dal candidato a governatore del Fico ha bussato alla porta di Forza Italia che lo ha accolto.

La cronaca ci dice anche che nel campo del centrosinistra allargato convivono entità politiche di natura e cultura molto diverse.

Cosa hanno in comune l’ alleanza Verdi Sinistra e i Cinque Stelle con i Cesaro e i Mastella, sotto la super visione del PD deluchiano assieme al fuoriuscito ex segretario PD Renzi?

Quale programma potrebbe essere da collante a una coalizione di anime così diverse per natura e storia?

Il compito di un giornale che rispetti l’etica deontologica professionale finisce qui, lasciando agli elettori le proprie deduzioni nel segreto delle urne.

Michele Izzo

Qualche politicante in malafede dimentica che brindisi, balletti e altri eventi li ha scoperchiati Terranostranews, non certo lei o altri. Ma ora il giudizio spetta agli elettori.

