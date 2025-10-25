CAMPANIA, ELEZIONI REGIONALI: LISTE E CANDIDATI

Anche il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, si candida alla carica di presidente della Regione Campania. Ecco la lista dei suo candidati.
NAPOLI
Ambrosino Anna
Marziani Salvatore
Altamura Viviana
Annunziata Elisa
Attanasio Giulio
Boccia Maria Rosaria
Caccavale Maurizio
Canciello Girolamo
Ciarfa Giuseppina Laura
Cimino Antonio
Coppola Catello
De Rosa Luigina
Di Palo Giovanni
Di Prisco Francesco
Errico Pasquale
Ferrara Francesco
Giullini Annamaria
Guida Vincenzo
Lopes Luisa
Mauro Giovanni
Mistretta Mariagrazia detta Grazia
Moccia Pellegrino
Riccio Fabio
Rogazzo Massimo Pietro
Selvaggio Antonio
Sica Marco
Spera Felice
CASERTA
Esposito Fabio Cipriano
Boccia Maria Rosaria
Guida Vincenzo
Ottaiano Mauro
Plazza Manuel detto Piazza detto Plaza
Degempirale Angela
De Rosa Luigina
Esposito Roberto
SALERNO
Ventura Domenico detto Mimmo
Giovagnoli Sara
Cerciello Luigi
Boccia Maria Rosaria
Guida Vincenzo
Cupo Vitantonio
Scherzi Samantha
Mautone Stefania
Casella Giovanni
Ecco le liste presentate dal Movimento 5 Stelle in Campania
NAPOLI
Fella Trapanese Luca
Flocco Salvatore
De Giulio Teresa
Gallo Luigi
Saiello Gennaro
Nola Patrizia
Langellotti Alessandro
Pennacchio Antonio Yoseph
Porcelli Massimiliano
Vignati Elena
Bencivenga Michele
Palma Stefano
Puzone Anna
Amato Anita
Caredda Ferdinando
Coppola Annunziata
Di Matteo Immacolata detta Melinda
Ferruzzi Marco
Garofalo Anna
Garofano Giuseppe
Grazioso Giuseppe
Muto Crescenzo
Napolitano Rosario
Peluso Mariano
Ristorato Pasquale
Tammaro Enrico
Volpe Rosa
Coppola Gennaro detto Genny
AVELLINO
Ciampi Vincenzo
Anzalone Anna
Orsogna Luca
Guidi Tiziana
BENEVENTO
Maio Francesca
Romano Giovanni
CASERTA
De Matteis Federico
Aveta Raffaele
Cassandra Ketty
Mucherino Carmela
Simonelli Aldo
Di Micco Fabio
Bencivenga Raffaele
Rettore Daniela
SALERNO
Cammarano Michele
Iozzino Giuseppe
Molinaro Iolanda
Canale Iolanda
Benevento Giuseppe
Campagna Santino
Oliva Margherita
Morrone Giuseppe
Maggio Adriana