CAMPANIA, ELEZIONI REGIONALI: LISTE E CANDIDATI

Anche il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, si candida alla carica di presidente della Regione Campania. Ecco la lista dei suo candidati.

NAPOLI
Ambrosino Anna
Marziani Salvatore
Altamura Viviana
Annunziata Elisa
Attanasio Giulio
Boccia Maria Rosaria
Caccavale Maurizio
Canciello Girolamo
Ciarfa Giuseppina Laura
Cimino Antonio
Coppola Catello
De Rosa Luigina
Di Palo Giovanni
Di Prisco Francesco
Errico Pasquale
Ferrara Francesco
Giullini Annamaria
Guida Vincenzo
Lopes Luisa
Mauro Giovanni
Mistretta Mariagrazia detta Grazia
Moccia Pellegrino
Riccio Fabio
Rogazzo Massimo Pietro
Selvaggio Antonio
Sica Marco
Spera Felice

CASERTA
Esposito Fabio Cipriano
Boccia Maria Rosaria
Guida Vincenzo
Ottaiano Mauro
Plazza Manuel detto Piazza detto Plaza
Degempirale Angela
De Rosa Luigina
Esposito Roberto

SALERNO
Ventura Domenico detto Mimmo
Giovagnoli Sara
Cerciello Luigi
Boccia Maria Rosaria
Guida Vincenzo
Cupo Vitantonio
Scherzi Samantha
Mautone Stefania
Casella Giovanni

Ecco le liste presentate dal Movimento 5 Stelle in Campania

NAPOLI

Fella Trapanese Luca

Flocco Salvatore

De Giulio Teresa

Gallo Luigi

Saiello Gennaro

Nola Patrizia

Langellotti Alessandro

Pennacchio Antonio Yoseph

Porcelli Massimiliano

Vignati Elena

Bencivenga Michele

Palma Stefano

Puzone Anna

Amato Anita

Caredda Ferdinando

Coppola Annunziata

Di Matteo Immacolata detta Melinda

Ferruzzi Marco

Garofalo Anna

Garofano Giuseppe

Grazioso Giuseppe

Muto Crescenzo

Napolitano Rosario

Peluso Mariano

Ristorato Pasquale

Tammaro Enrico

Volpe Rosa

Coppola Gennaro detto Genny

AVELLINO

Ciampi Vincenzo

Anzalone Anna

Orsogna Luca

Guidi Tiziana

BENEVENTO

Maio Francesca

Romano Giovanni

CASERTA

De Matteis Federico

Aveta Raffaele

Cassandra Ketty

Mucherino Carmela

Simonelli Aldo

Di Micco Fabio

Bencivenga Raffaele

Rettore Daniela

SALERNO

Cammarano Michele

Iozzino Giuseppe

Molinaro Iolanda

Canale Iolanda

Benevento Giuseppe

Campagna Santino

Oliva Margherita

Morrone Giuseppe

Maggio Adriana

L’assessore regionale alla Scuola e alle Politiche giovanili, Lucia Fortini, guida per la circoscrizione di Napoli la lista “A testa alta”, legata al presidente della Giunta campania, Vincenzo De Luca. Confermata la pattuglia degli uscenti, con Vittoria Lettieri, Carmine Mocerino, Giovanni Porcelli e Diego Venanzoni. C’è anche il consigliere metropolitano Vincenzo Cirillo, cosi’ come Vincenzo Del Prete, il padre del sindaco Pd di Frattamaggiore. In campo anche Rossella Casillo, figlia dell’ex deputato Tommaso.

NAPOLI

Fortini Lucia

Caiazza Emanuela

Cascone Ciro

Casillo Rossella

Chianese Giovanni

Cirillo Vincenzo

Crocetto Michele

D’Angelo Libera

De Luca Elisabetta

De Rosa Giuseppina

Del Prete Vincenzo

Fiengo Massimo

Fiorentino Andrea

Gioielli Germana

Iodice Ornella

Lettieri Vittoria

Luongo Antonio

Mazzacano Mariarosaria

Mocerino Carmine

Perchiazzi Emma

Porcelli Giovanni

Russo Lidia

Sacco Rosario

Urlo Maria

Vanacore Vittoria detta Vittoria

Venanzoni Diego

Zonfrillo Giuseppe

AVELLINO

Fortini Lucia

Cerrato Antonello

Rosato Pino

Di Gaeta Maria Ilaria

BENEVENTO

Mortaruolo Erasmo

Pavone Stefania

CASERTA

Oliviero Gennaro

Caterino Lia

Moretta Giuseppe

Nacca Antonietta

Navarra Agostino

Sadutto Annamaria

Sorbo Maria

Tizzano Caterina

SALERNO

Cascone Luca

Tortora Giosi

Alonso Donato

Rosalia Filomena

Senatore Nunzio

Lampasona Rosa

Pagano Gerardo

Pagano Lucia

Napoli Francesca

Depositate le liste di Avs nelle cinque province della Campania a sostegno del candidato presidente del centrosinistra,Roberto Fico. Ecco tutti i candidati.

NAPOLI
Amedeo Giovanni detto Gianfranco
Andonaia Michele
Andreozzi Rosario
Avellino Maria Rosaria
Cannavacciuolo Alessandro
Ceparano Carlo
D’Angelo Sergio
Davide Andrea Laerte detto Laerte
Delle Cave Terry detta Teresa detta Terri
Di Palma Carmine detto Nello
Fatayer Souzan detta Susan
Ferrara Olimpia detta Olimpia
Gaeta Roberta
Giugliano Angela Rosaria detta Angela
Lotito Rosario
Mometti Valentina
Notorio Gabriella
Nunziata Michele
Paribello Virginia detta Virna
Perrotta Antonio
Rollin Giuseppina detta Giusy
Sorrentino Antonio
Varriale Ciro
Visone Rosario detto Rosario
Vitiello Roberta
Zingone Alessandro

AVELLINO
Di Nenna Martina
Montefusco Roberto
Tuccia Luigi
Volpe Giuseppina

BENEVENTO
Ferella Lucio
Fontanella Giuseppina detta Pina

CASERTA
Altavilla Anna
Colamonici Alessia
D’Angelo Eugenia
Dell’Aquila Antonio
Iannotta Emilio
Iorio Veronica
Mincione Francesco
Piscitelli Giuseppe

SALERNO
Barbirotti Dario
Claps Leonardo Maria
De Falco Maria detta Mariolina
De Martino Stefania
Ragone Vincenzo detto Enzo
Romano Rossana
Tafuro Ignazio
Tavella Francesco detto Franco
Voza Elisabetta

Depositata a Napoli la lista “Noi di Centro-Noi Sud”, emanazione di Clemente Mastella. La lista sostiene la candidatura alla presidenza della Regione Campania di Roberto Fico. Capolista è Giuseppe Barra, coordinatore provinciale del partito e già sindaco di Cardito. Tra i candidati anche Domenico Marrazzo, ex vicesindaco della Città metropolitana di Napoli guidata dal sindaco, Luigi de Magistris. 

NAPOLI

Barra Giuseppe

Manganiello Domenico

Aliberti Mario

Caiazzo Concetta

Cecere Denise

Di Mauro Fabiola

D’Auria Tiziana

Esposito Domenico

Gaudieri Maria Rosaria

Iorio Maria

Marra Francesca Pia

Marrazzo Domenico

Mazzone Bruno

Mosca Raffaele

Naso Anna

Pallonetto Domenico

Palumbo Alessandra

Pascià Achille

Ponticiello Severina

Russo Giuseppina

Salierno Luisa

Scarpitti Mauro

Silvestre Francesco

Pisano Roberta

Marena Dario

Tucci Eleonora

Costanzo Nunzia 

AVELLINO

Gazzella Guerino

Iannace Gino

Grella Angelia

Napolitano Annunziato

BENEVENTO

Mastella Pellegrino

Razzano Giovanna

CASERTA

De Rosa Marcello

Cusano Roberto

Di Puorto Raffaella

Ferrara Giovanni

Lamberti Florentia

Marasco Massimiliano

Zampella Maria Antonietta

Paternostro Donatella

SALERNO

Indelli Enrico

Caputo Elisabetta

Finizzola Vincenzo

Mastella Pellegrino

Modella Carmelina

Pierri Antonio

Principe Franca

Robustelli Anna

Iannone Mario

Fratelli d’Italia.

Sangiuliano Gennaro – Abatangelo Ione – Acampora Alessia – Ambrosio Antonio – Barbato Raffaele – Bifaro Emanuele Maria – Busco Rosario – Castaldo Biagio – Celentano Annunziata – Cirillo Marianna – De Martino Gianluigi – Fele Palmira ditta Ira – Ferraro Carmine – Guarino Adamo – Ianniciello Massimo – Marino Francesca – Mocerino Arianna detta Arianna – Moschetti Maurizio – Nonno Marco – Panico Giovanni – Pisacane Raffaele – Reginelli Aristide – Riggi Michele – Romano Leonilde – Savoia Aniello – Turco Maddalena – Vastola Vincenzo.

A Salerno i candidati di FdI sono Nunzio Carpentieri, Annalisa Della Monica, Peppe Fabbricatore, Salvatore Gagliano, Aniello Gioiella, Fiordelisa Leone, Gabriella Nicastro, Ernesto Sica e Daniela Ugliano; ad Avellino il partito di Giorgia Meloni candida Michela Guarino, Francesco Mazzariello, Sonia Tordiglione ed Ettore Zecchino; a Caserta la lista è composta da Rosa Di Maio, Nazaro Pagano, Sara Petella, Raffaella Pignetti, Luigi Roma, Vincenzo Santangelo, Errico Scala e Agostino Stellato; a Benevento i candidati sono Annalisa Clemente e Mario Ferraro.

Forza Italia ha depositato la lista a sostegno della candidatura di Edmondo Cirielli alla presidenza della Regione Campania. A depositarla è stato Franco Silvestro, coordinatore provinciale di Napoli del partito. Capolista a Napoli è il medico Guido Grillo.

In lista, al settimo posto, Pasquale Di Fenza, eletto in Consiglio nell’attuale legislatura nelle fila di Azione da cui è stato espulso lo scorso agosto in seguito al video in cui compariva con la tiktoker Rita De Crescenzo nella sede dell’Assemblea regionale mentre intonavano l’inno di Mameli e sbandieravano il Tricolore.

NAPOLI

Grillo Guido

Cammisa Francesco

Carandente Rosalba Aurora

Cascone Francesco detto Franco

De Rosa Rosaria

Di Paolo Gennaro

Di Fenza Pasquale

Esposito Gabriele detto Gabriele

Esposito Maria detta Maria

Esposito Torquato detto Torquato

Guangi Salvatore detto Guanci

Guarino Giuseppe detto Pino

Guerra Giusiana

Lago Martina

La Maria Simona detta Simona

Librandi Gianfranco detto Librandi detto Gian

Miranda Marica detta Marica

Nappi Concetta Immacolata detta Imma

Panico Assunta detta Susy

Pelliccia Massimo detto Massimo

Renzi Luigi

Ricci Barbara

Tafuri Domenico

Tammaro Barbara

Tarantino Ivana detta Ivi

Pirozzi Giovanni

Alfano Rita

AVELLINO

Nargi Laura

Petitto Livio

Panebianco Selenia

Di Pietro Fabio

BENEVENTO

De Sisto Ornella

Errico Fernando

CASERTA

Consoli Pietro

Abbate Filippo

De Cristofaro Orlando detto Orlando

De Rosa Rosetta

Forte Amelia

Parente Angela

Zannini Giovanni

Laudadio Cesaro Barbara detta Cesaro

SALERNO

Aliberti Rosaria

Celano Roberto

Ciccone Romano detto Lello

Gallo Valeria

Lanzetta Tonia

Quaglia Angelo

Sessa Pietro

Spera Anna detta Annalisa

Zuottolo Carmela

Presentata la lista Cirielli Presidente nella coalizione di cantrodestra e in tutte le 5 province campane. Ecco tutti i candidati.

NAPOLI
Mazzarese Fardella Mungivera Claudio
Abagnale Anna
Abagnale Luigi
Ambrosio Concetta
Boccarusso Pasquale detto Ciro
Cardamuro Raffaele
Cirillo Teresa
De Paulis Michele
Di Biase Anna
Di Capua Catello detto Lello
Di Giovanni Carmela detta Carmen
D’Esposito Laura
Liguori Gian Luca
Iovino Francesco
La Pietra Michele
Mallardo Francesco
Maresca Vincenza
Massa Marco
Montiglia Ivana
Muscarà Maria detta Marì
Orabona Anna
Pagano Giovanni
Romano Maria Fiammetta
Sifo Sabrina
Tambaro Giuliana
Vetrano Michelina Giuseppina detta Michela
Pisani Angelo detto Avv. Pisani

AVELLINO
Festa Gianluca
Buonanno Gabriele
Spiezia Monica
Tomasetta Jessica

BENEVENTO
Boccalone Nicola
Rosella Lucia

CASERTA
Tamburro Giuseppe
Angelone Dina
Bartoli Massimo detto Macci
D’Ambrosio Ferdinando detto Nando
Mauriello Elisabetta
Orlando Maria
Pagano Giuseppe
Raucci Carlo

SALERNO
Cammarano Caterina
De Martino Giuseppe
Federico Maria
Forni Luca
Miraldi Luca
Odierna Sebastiano
Pizzarelli Marta
Scamiati Antonio
Schillaci Franza Alessandro

Presentata in tutte le cinque province della Campania anche la lista Pensionati-Comunatori a sostegno del candidato del centrodestra Edmondo Cirielli. Ecco tutti i candidati.

NAPOLI
Pergamo Luigi
Morinelli Mariassunta
Cirillo Emanuela
Aliberti Annunziata
Plaitano Francesco
Basile Nicola
Testa Maria
Capuano Vincenzo
Marianantoni Zelinda
Bilotti Barbara
Visco Angelica
Fiore Antonio
Buonocore Daniele
Buonocore Senia
Di Ninno Antonio
Galota Irene
Mastroberti Raffaele
Timofeyena Natalia
Milazzo Antonino
Fiore Luca
Pacilio Felicia
Zona Daniele

AVELLINO
Basile Nicola
De Luca Giuseppe
Morinelli Mariassunta
Cirillo Emanuela

BENEVENTO
De Luca Giuseppe
Morinelli Mariassunta

CASERTA
Pergamo Luigi
Pacilio Felicia
Zona Daniele
Cruciani Mauro
Testa Maria
Casciano Francesco
Piccirillo Ginevra

SALERNO
Pergamo Luigi
Plaitano Francesco
Aliberti Annunziata
Capuano Vincenzo
Piccirillo Ginevra
Casciano Francesco
Testa Maria
Gala Rosa
Cirillo Emanuela

Campania, Lega ha presentato tutte le liste. Ecco i candidati
Napoli, 25 ott. – La Lega ha presentato le liste dei suoi candidati a sostegno di Edmondo Cirielli presidente della Campania in tutte le circoscrizioni. Dopo Benevento e Caserta, oggi il partito di Matteo Salvini ha depositato anche quelle di Napoli, Avellino e Salerno. Ad Avellino i candidati sono: Linda Caporaso, Maria Sabina Galasso, Sabino Morano e Franco Rauseo. A Salerno, in lista ci sono il consigliere uscente Aurelio Tommasetti, Rosalba Belfiore, Felicia Bianchini, Colomba Farina, Federica Mignoli, Mimì Minella, Giovanni Ricca, Dante Santoro e Lucia Vuolo già europarlamentare. A Napoli, Daniela Di Maggio, mamma di Giogiò, sarà capolista. Confermati i consiglieri uscenti Carmela Rescigno, Gennaro Cinque, Felice Di Maiolo e Severino Nappi. In lista ci sono anche: Francesca Allocca, Antonio Bove, Ciro Campana, Andrea Carrino, Antonella Cascone, Mariano De Martino, Francesco Del Deo, Nicholas Esposito, Raffaella Esposito Alaia, Maria Giovanna Fiume, Mario Iadonisi, Augusta Lusco, Giuseppina Marciano, Viviana Perna, Grazia Piccolo, Michela Rostan, Vincenzo Ruocco, Alfredo Maria Serra, Pasquale Strazzullo, Ilaria Strazzullo, Sergio Vaccaro e Antonio Vaiano.
Così in una nota la Segreteria della Lega in Campania.
