Scontro tra auto a Roma, muore una 20enne. Tra le ipotesi una gara di velocità

Alla base dell’incidente potrebbe esserci stata una gara tra auto. Dai primi accertamenti, sembra infatti che una macchina su cui viaggiavano due ragazzi procedesse ad alta velocità – forse in una gara con un altro veicolo – e ha urtato quella su cui si trovava la vittima che procedeva in quel momento sulla stessa carreggiata ed è finita poi contro un albero sullo spartitraffico. La ragazza si trovava sul sedile del passeggero e, a causa delle gravi ferite, è morta in ospedale. Ricoverati in codice rosso gli altri tre giovani coinvolti nello scontro. Sulla dinamica sono in corso indagini della polizia locale del X Gruppo Mare.

