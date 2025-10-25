Regionali in Campania: ecco i candidati dell’area maranese

Condividi

Si delinea il quadro dei candidati dell’area maranese in vista delle prossime elezioni regionali in Campania. Tra conferme, ritorni e nuovi ingressi, il territorio di Marano sarà rappresentato da sei aspiranti consiglieri regionali in corsa con diverse forze politiche.

Per la Lega scende in campo Giuseppina Marciano, moglie dell’ex consigliere comunale Armando Sarracino. Il Movimento 5 Stelle punta invece su Anna Garofalo, già consigliera comunale, a lungo politicamente vicina all’ex sindaco Mauro Bertini, tempo fa condannato in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa.

In casa Forza Italia, la rappresentanza sarà doppia: Rosalba Carandente, nipote dell’ex consigliera Teresa Giaccio, che nella scorsa consiliatura aveva sostenuto il sindaco Matteo Morra, alla guida di un’amministrazione poi sciolta per infiltrazioni mafiose, e Pasquale Di Fenza, consigliere uscente, con un recente passato in Azione, partito dal quale è stato espulso. Proprio Azione, alle ultime amministrative, aveva sostenuto la candidatura di Morra.

Per Fratelli d’Italia si candida Maddalena Turco, operatrice sanitaria in servizio presso l’Azienda Ospedaliera Federico II di Napoli. Chiude la rosa dei candidati Federica Maria Visconti, in lista con Casa Riformista. Visconti, che vive a Giugliano, è figlia dell’ex sindaco di Marano Rodolfo, la cui giunta fu sciolta per infiltrazioni camorristiche alcuni anni fa.













